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В госпитале Днепра умер боец из Львовской области

23 мая, 16:04

Роман Досяк получил пулевое ранение возле Крымского

Фото: Facebook

В Днепре, в больнице имени Мечникова, умер боец из Львовской области Роман Досяк, который в ночь на 18 мая 2019 получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области.

Боец с тяжелым черепно-мозговым ранением был доставлен в больницу Мечникова 18 мая. Врачи боролись за его жизнь, была сделана нейрохирургическая операция, после продолжалась сложная борьба за жизнь в реанимации.

Роман Досяк родом из села Лещин в Жидачевском районе Львовской области. Ему было всего 48 лет.

Напомним, на днях в плен к боевикам на Донбассе попали восемь бойцов 53-й бригады, которые ехали для проверки в одно из подразделений недалеко от Новотроицкого.


А недавно старший сержант 137-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ, 24-летний Иван Сакаль получил пулевое ранение (7,62 мм) во время обстрелов возле Новотроицкого. Пуля попала в районе правой скулы, вышла через зону левой лопатки, повредив все жизненно важные органы Его доставили в клинику в Днепре, однако ранение оказалось несовместимым с жизнью. 6 мая, не выходя из комы, бойца не стало. Похоронили  морпеха в родном селе Завадивка Турковского района.

Ранее мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.

Также сообщалось, что во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

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Тег умер, ранение, госпиталь, боец

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