В ГСЧС предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
В горах Ивано-Франковской области ожидается снеголавинная опасность третьего уровня
Украинские спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах из-за снегопадов и метелей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"27 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
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