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В ГСЧС предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Сегодня, 09:16

В горах Ивано-Франковской области ожидается снеголавинная опасность третьего уровня

Фото: AFP
В ГСЧС предупредили об опасности схода лавин в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e80/b28/5c6e80b281e81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e80/b28/5c6e80b281e81.jpg Запад В горах Ивано-Франковской области ожидается снеголавинная опасность третьего уровня

Украинские спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах из-за снегопадов и метелей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"27 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Тег погода, Карпаты, спасатели, лавины, опасность, ГСЧС

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