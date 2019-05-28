В ГСЧС рассказали о ситуации с паводком на западе Украины

На Закарпатье подтопленных жилых домов нет

Фото: Pixabay

Из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 7 дворов в Прикарпатье, 280 га сельскохозяйственных угодий в Закарпатье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"В настоящее время подтоплений жилых домов нет... остаются подтопленными 7 домохозяйств в 2 населенных пунктах области, а именно: в г. Калуш и с. Перевозец Калушского района", – отметили в ведомстве о ситуации в Ивано-Франковской области.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 149 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленых участков дорог перевезены 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 37 тыс. 512 куб м. воды.

Что касается Закарпатья, то подтоплений жилых домов пока нет, как и подвалов домов и дворов.

"Остаются подтопленными 280 га (угодий – ред.)", - сообщили спасатели о ситуации в Закарпатской области, уточнив, что подтоплений пастбищ на сегодня нет.

На Закарпатье в целом откачано 32 тыс. 160 куб м. воды.

Уровень воды постепенно спадает как в Ивано-Франковской, так и в Закарпатской области.

Напомним, за 21 и 22 мая на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм, множество домов были подтоплены.

23 мая в поселке Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением. Тело школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.

Кроме того, на Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка. Он превышает 150 млн грн. По предварительным данным, ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству – около 50 млн грн.

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