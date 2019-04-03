В харьковской больнице умер боец из Львовской области
Александр Болотенко служил в 54-той отдельной механизированной бригаде
Во вторник, 2 апреля, в одном из медучреждений Харькова скончался капитан Александр Болотенко.
"Александр родился 15 июля 1978 года. Проживал в села Басивка Пустомытовского района
Окончил Одесский военный институт, служил в 54-той отдельной механизированной бригаде", – сообщают в ЛОГА.
Добавим, что 54-я отдельная механизированная бригада (54 ОМБр) – соединение механизированных войск Украины, что подчиняется Оперативному командованию "Восток". Базируется в городе Бахмут Донецкой области.
Напомним, стали известны имена погибших вчера на Донбассе бойцов . Это были Яна Червоная и Александр Мелютин, которые погибли от вражеской мины.
А накануне, 1 апреля, украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.
Ранее мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.
Также сообщалось, что во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.
Еще мы писали, что в селе Бортники Львовской области хоронили погибшего на Донбассе бойца ВСУ Владимира Князева. Ему было всего 18 лет. Тело парня жители области встречали на коленях.
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