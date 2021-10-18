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В Хмельницком больница перестала принимать COVID-пациентов

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
18 октября, 15:50
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Из 200 коек свободны только 3. Медучреждение заполнено на 99%
В Украине некоторые больницы переполнены COVID-пациентами. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине некоторые больницы переполнены COVID-пациентами. Фото: коллаж "Сегодня"

В инфекционной больнице Хмельницкого из 200 коек для пациентов с коронавирусом свободны только 3. На данный момент медучреждение прекратило принимать COVID-больных.

Об этом рассказала директор больницы Оксана Поддубная, пишет "Суспільне".

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Хмельницкая инфекционная больница заполнена на 99%

Как стало известно, инфекционная больница в Хмельницком почти полностью заполнена больными COVID-19. Из 200 коек для пациентов с коронавирусом свободны только 3.

Больница прекратила принимать COVID-больных

По состоянию на 18 октября больница прекратила принимать пациентов с коронавирусом, чтобы развернуть дополнительные места для больных.

Что с другими медучреждениями?

На данный момент COVID-больных принимают другие учреждения: к ним относятся Хмельницкая городская больница, Хмельницкая центральная районная больница и городской перинатальный центр.

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Стоит отметить, что всего в Хмельницкой области больных с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19 принимают 18 медицинских учреждений. Они заполнены на 62,7 процентов. Также две больницы области заполнены более чем на 80%: Каменец-Подольская ЦРБ – 81% и Полонская ЦРБ – 88%.

Статистика коронавируса в Украине ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"
Статистика коронавируса в Украине ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки, 17 октября, обнаружили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1764 меньше, чем сутками ранее.

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Отмечается, что вчера заболели 790 детей и 122 медработника. Всего инфекцию подтвердили у 2 644 694 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 177 жителей Украины (всего – 60 810). Вылечить удалось 2 329 418 инфицированных (3421 – за последние сутки).

В Минздраве подчеркнули, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.

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