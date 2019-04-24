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В Хмельницком и Черновцах зацвели сакуры

Сегодня, 15:19

Чтобы сделать фотографии на фоне розовых цветов, люди выстраиваются в очереди


Весна уже царит в Хмельницком и Черновцах. В этих городах уже расцвели молоденькие японские вишни.

В Хмельницком сакуры высадили 7 лет назад. Тут люди буквально атакуют цветущие деревья ради ярких весенних фотографий. За фотографиями на фоне розовых цветов в очереди стоят и в Черновцах. Там сакуры 13 лет назад подарило городу правительство Японии – теперь декоративных растений с нежно-розовым цветом на улицах города больше сотни. Цветение сакур длится максимум две-три недели.

Ранее мы писали о том, что в Криворожском ботаническом саду зацвела аллея сакур. Саженцы в 2015 году были привезены из Хмельницкой области, а именно — из города Каменец-Подольский.

Отметим, в Японии сакура символизирует непрочность и скоротечность бытия. Согласно японскому поверью каждый цветок сакуры рассказывает о судьбе ребенка. Существует легенда: чтобы доказать правителю Сегуну жестокость князя Хотты, смелый старшина деревни Сакура привел к нему своих детей и показал их спины, сплошь покрытые побоями княжеских слуг. Наказанный князь Хотта затаил смертельную обиду на жалобщика. Ему удалось тайком схватить Сакуру с детьми. Он привязал их к вишне и запорол до смерти. С тех пор вишни в Японии цветут розовыми цветами, ведь их окропила кровь безвинных детей сакуры.

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Тег цветение, черновцы, Хмельницкий, сакуры

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