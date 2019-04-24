В Хмельницком изъяли суррогатный спирт на два миллиона гривен

Из этой жидкости мошенники могли изготовить более 93 тыс. литров водки

Фото: Нацполиция

В Хмельницком остановили автомобиль марки Skania с прицепом, перевозивший спирт без надлежащих документов. Транспортным средством управлял житель Тернопольской области.

Во время осмотра грузовика правоохранители обнаружили в прицепе 188 пластмассовых бочек емкостью 215 л каждая, заполненных жидкостью с запахом спирта. Всего изъяли из оборота около 40 тыс. литров спирта на общую сумму свыше 2 млн. гривен. Кроме того, водитель даже не смог объяснить, куда именно виз бочки, а при задержании пытался убежать от патрульных.

По предварительным расчетам, из этой жидкости можно было изготовить более 93 тыс. литров водки, которая после реализации могла бы принести теневым дельцам доход в сумме более 9 млн. гривен.

По данному факту начато досудебное расследование (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Ранее мы писали о том, что во Львовской области "наварили" суррогатной водки на сто тысяч гривен. Полицейские изъяли 150 литров спирта и более 700 бутылок уже готовой продукции. Весь суррогат злоумышленники реализовывали в торговых заведениях Сокольского района под видом водки различных торговых марок.

Также сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.

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