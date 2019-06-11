В Хмельницком мать пыталась продать 15-летнюю дочь

Своего ребенка женщина оценила в 40 тысяч гривен







В Хмельницком сотрудники СБУ и копы разоблачили женщину, которая пыталась продать или "сдать в аренду" свою 15-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Свою дочь горе-мать оценила в 40 тысяч гривен. Женщину задержали в одном из парков города после получения первого "транша" в размере 20 тысяч гривен.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 ("Торговля людьми") Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления", – рассказали в СБУ и отметили, что злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье суд приговорил к пяти годам тюремного заключения женщину, которая пыталась продать своего больного 15-летнего сына в трудовое рабство. Горе-мать оценила свободу своего ребенка в 50 тысяч гривен. Ее задержали сразу после передачи ей денег.

А в Лисичанске Луганской области правоохранители задержали женщину, которая "сдавала в аренду" для попрошайничества свою 14-летнюю дочь По данному факту открыто уголовное производство, горе-матери грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Хмельницком мать пыталась продать 15-летнюю дочь". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"