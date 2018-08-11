В Хмельницком мать "сдавала в аренду" своих маленьких сыновей

Сегодня, 06:21

Женщину задержали при получении пяти тысяч гривен – платы за один день эксплуатации малышей для попрошайничества

Женщина не жалела собственных детей. Фото: прокуратура
Женщина не жалела собственных детей. Фото: прокуратура

В Хмельницкой области задержали женщину, которая "сдавала в аренду" двоих маленьких  детей. Малыши должны были попрошайничать на улице, а мать – получать за них деньги.

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"Установлено, что 32-летняя женщина, преследуя корыстные мотивы, решила осуществить незаконную сделку в отношении двух своих детей – мальчиков в возрасте 2 и 6 лет", – сообщают в прокуратуре.

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Для этого уроженка Винницкой области, переехавшая в Хмельницкий, активно подыскивала клиентов для передачи детей за соответствующую плату на "посуточную аренду".

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При получении 5 тыс. гривен, которые злоумышленница получила за передачу детей на один день, ее задержали, а мальчиков  передали представителям социальных служб. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 149 УК УКУ (незаконное соглашение относительно малолетних детей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы  от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также, решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании задержанной меры пресечения. 

Напомним, недавно мы писали, что В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который за 100 тыс. гривен пытался продать своего трехмесячного сына.

Ранее сообщалось, что количество выявленных уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми в течение шести месяцев 2018 года выросло на 29 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 186 случаев против 144.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует обратиться в Министерство социальной политики из-за роста количества случаев торговли детьми в Украине.
дети, торговля людьми, малыши, попрошайки

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Источник:

"Сегодня"

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