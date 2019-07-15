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В Хмельницком на улице ловили змею: фото

15 июля, 15:58

После всего пресмыкающееся вывезли из города и отпустили в лесном массиве

В Хмельницком возле остановки общественного транспорта ловили змею. По информации спасателей, вызов поступил 14 июля  в 15:21 от местных жителей. На место отправили отделения пожарной части. Змею поймали с помощью пожарно-технического оборудования. Затем ее вывезли из города и отпустили в лесном массиве. Вид пресмыкающегося не определили, поэтому, не известно, была ли змея ядовитой, или нет. Известно, что она имела длину около одного метра.

Напомним, не так давно во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

Ранее  в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и маленьких змеенышей.

Кроме этого, мы писали, что самая опасная змея Западного региона – это гадюка обыкновенная. Специалисты говорят, что рептилии в это время крайне активны. При этом герпетологи рассказали, что приближаться к рептилиям не стоит вообще, а после укуса змеи применять "дедовские" методы не стоит – они могут нанести вред.

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Тег улица, спасатели, Хмельницкий, змея

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vsim.ua

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