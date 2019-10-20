В Хмельницком по вине водителя-иностранца погиб ребенок

Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblast

В Хмельницком на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводной днем в субботу гражданин Турции совершил ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции в Facebook.

"69-летний гражданин Турции, управляя автомобилем "Мерседес Е-220", ехал по улице Староконстантиновское шоссе. Поворачивая на перекрестке на улицу Водопроводную, он не предоставил преимущество в движении мотоцикла марки "БМВ", который двигался во встречном направлении по Староконстантиновскому шоссе, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. От удара мотоцикл в неуправляемом состоянии отбросило на девочку-пешехода, которая стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП", – сказано в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения в виде многочисленных переломов и его госпитализировали в травматологию. Ребенка с многочисленными тяжелыми травмами в состоянии травматического шока доставили в реанимационное отделение Хмельницкой областной больницы, где около 20:00 она скончалась.

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Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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