В Хмельницком поймали опасную банду рэкетиров
Преступники занимались "выбиванием" несуществующих долгов у местных жителей
В Хмельницком сотрудники СБУ блокировали деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством, применяя физическое и психологическое насилие.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили трое жителей областного центра, один из которых был ранее судим за совершение тяжкого преступления. Злоумышленники занимались "выбиванием" несуществующих долгов у местных жителей. В случае неуплаты "дани" – рэкетиры угрожали физической расправой. Об этом сообщают в СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства участниками группировки от жителя областного центра 20 тысяч гривен. Правоохранители задержали злоумышленников на одной из улиц Хмельницкого во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 18 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство. Разоблачению злоумышленников проводились совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры.
Ранее мы писали, что в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.
Также в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали банду, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.
А недавно во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.
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