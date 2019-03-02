В Хмельницком поймали опасную банду рэкетиров

Преступники занимались "выбиванием" несуществующих долгов у местных жителей

Фото: СБУ

В Хмельницком поймали опасную банду рэкетиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/937/372/5c79373728061.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/937/372/5c79373728061.jpg 2019-03-02T06:45:00+02:00 Запад Преступники занимались «выбиванием» несуществующих долгов у местных жителей

В Хмельницком сотрудники СБУ блокировали деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством, применяя физическое и психологическое насилие.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили трое жителей областного центра, один из которых был ранее судим за совершение тяжкого преступления. Злоумышленники занимались "выбиванием" несуществующих долгов у местных жителей. В случае неуплаты "дани" – рэкетиры угрожали физической расправой. Об этом сообщают в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства участниками группировки от жителя областного центра 20 тысяч гривен. Правоохранители задержали злоумышленников на одной из улиц Хмельницкого во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 18 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство. Разоблачению злоумышленников проводились совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.

Также в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали банду, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

А недавно во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

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