Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Хмельницком поймали опасную банду рэкетиров

Сегодня, 06:45

Преступники занимались "выбиванием" несуществующих долгов у местных жителей

Фото: СБУ
В Хмельницком поймали опасную банду рэкетиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/937/372/5c79373728061.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/937/372/5c79373728061.jpg Запад Преступники занимались «выбиванием» несуществующих долгов у местных жителей

В Хмельницком сотрудники СБУ блокировали деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством, применяя физическое и психологическое насилие.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили трое жителей областного центра, один из которых был ранее судим за совершение тяжкого преступления. Злоумышленники занимались "выбиванием" несуществующих долгов у местных жителей. В случае неуплаты "дани" – рэкетиры угрожали физической расправой. Об этом сообщают в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства участниками группировки от жителя областного центра 20 тысяч гривен. Правоохранители задержали злоумышленников на одной из улиц Хмельницкого во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 18 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство. Разоблачению злоумышленников проводились совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.

Также в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД  задержали банду, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

А недавно во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег СБУ, банда, рэкет, Хмельницкий

Вы сейчас просматриваете новость " В Хмельницком поймали опасную банду рэкетиров". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В районе проведения ООС нашли тайник с оружием и боеприпасами

28 февраля, 15:43

Схрон обнаружили в гараже одного из автокооперативов Мариуполя

В Мелитополе задержали группировку вымогателей

28 февраля, 13:34

Рэкетиры занимались вымогательством денег у бизнесменов

В Ровенской области за контрабанду и сбыт фальсифицированных стероидов задержали троих мужчин

28 февраля, 08:46

Незаконные поставки сильнодействующих веществ из одной из стран Восточной Азии наладил житель Ровно

В Тернопольской области избили и ограбили пассажира поезда

28 февраля, 06:18

Грабителями оказались жители Николаевской, Сумской и Киевской областей

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Хрущев «спихнул» Крым Украине: историк обнажил жестокую правду

Скандал вокруг Зеленского обрастает подробностями: заявление ЦИК

Путин отправил «ядерный» бомбардировщик на Донбасс: причина

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Правила перевозки денег через границу в Украине изменятся

В Германии заявили, что ошиблись в отношении Украины

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Загрузка...

Когда в Украину придет весна: прогноз погоды на грядущий сезон

Вчера, 06:27

Настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

28 февраля, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

28 февраля, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Политический "Оскар-2019": Супрун получает приз за лучшую битву, а Янукович – за лучшую главную роль

28 февраля, 06:58

"Сегодня" раздало свои награды украинским политикам. Среди номинаций – лучший саундтрек и лучший фильм на иностранном языке

Лайма Вайкуле дерзко обратилась к украинцам: меня бесят эти люди

Умер известный комик: его шутки знает каждый

Настя Каменских показала нового мужчину, и это не Потап