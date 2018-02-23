В Хмельницком пять человек стали узниками горящего дома

Пять человек вывели из горящего дома спасатели в Хмельницком. Пожар вспыхнул на третьем этаже многоквартирного здания. Соседи сразу вызвали пожарных, но до их приезда один из мужчин выпрыгнул из окна квартиры. Владелец жилья получил ожоги, его приятель надышался дыма. Позже спасатели с помощью лестницы эвакуировали с верхнего этажа женщину и ее девятилетнего сына. Еще одну женщину вывели через подъезд.

Ранее в Ивано-Франковске, на улице Вороного, в одном из жилых домов произошел пожар, во время которой 19-летняя девушка выпрыгнула с балкона горящей квартиры. До прибытия спасателей ее госпитализировали в травматологическое отделение.

Напомним, в селе Лозовка Самарской области России мужчина поджег свой дом с детьми, чтобы получить квартиру. Как сообщает СК РФ по Самарской области, поджог произошел 14 февраля — таким образом 25-летний Андрей, многодетный отец, хотел сделать подарок своей жене: они с семью детьми жили в одноэтажном доме.

В результате пожара погибло трое детей — четырехмесячные близнецы и двухлетний мальчик. Четверо других детей успели сбежать, а их мать помогли вывести соседи.