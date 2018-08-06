В Хмельницком ребенок оперся на москитную сетку и упал с пятого этажа

Сегодня, 13:51

Трехлетняя девочка находилась  дома вместе с отцом

Девочка выпала из этого окна. Фото: Нацполиция
Девочка выпала из этого окна. Фото: Нацполиция

В Хмельницком полицейские расследуют обстоятельства, при которых из окна пятого этажа многоэтажки выпал трехлетний ребенок.

"О происшествии правоохранителям сообщили соседи, которые видели, как маленькая девочка выпала из окна. Выяснилось, что малышка находился дома с отцом. Играя, она оперлась на москитную сетку, в результате чего вылетела с 5-го этажа", – сообщают в полиции.

Сейчас девочка находится в больнице с многочисленными травмами. Следователи по данному факту открыли уголовное производство – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или же лишение свободы на тот же срок.

Напомним не так давно в городе Борислав Львовской области ребенок выпал из окна квартиры в одном из жилых домов.  Предварительно установлено, школьница упала по собственной неосторожности. Взрослых в это время в квартире не было.

А в Тернопольской области малыш, которому исполнилось год и два месяца, смог самостоятельно взобраться на подоконник и через открытое окно, защищенное москитной сеткой, выпал с высоты четвертого этажа.

Ранее сообщалось, что во Львове судили учительницу физкультуры  школы-интерната №1  и обязали ее уплатить 300 тыс. гривен семье 9-летнего мальчика, который после уроков выпал из окна третьего этажа и погиб.

Также мы писали о том, как спасти детей от домашнего насилия и халатности родителей.

 
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"Сегодня"

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