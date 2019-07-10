В Хмельницком СБУ блокировала канал сбыта секретной информации

Механизм получения и продажи сведений с ограниченным доступом наладил бывший пограничник

Фото: СБУ

В Хмельницкой области разоблачили и блокировали механизм продажи информации с ограниченным доступом из государственных автоматизированных информационных систем. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник ГПС наладил незаконный механизм получения и сбыта сведений с ограниченным доступом, в частности, относительно въезда-выезда граждан за границу, наличии запрета въезда в Украину для иностранцев и тому подобное.

Правоохранители задержали злоумышленника в Хмельницком после попытки очередной передачи данных.

Задержанному сообщили о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности должностных лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее в Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украиныразоблачили сотрудника спецподразделения КОРД, занимавшегося сбытом информации с ограниченным доступом из автоматизированных систем таможни ГФС Украины "Инспектор-2006".

Также сообщалось, что в Одессе СБУ открыла центр кибербезопасности.

Ранее СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия

​



​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Хмельницком СБУ блокировала канал сбыта секретной информации". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"