В Хмельницком СБУ блокировала канал сбыта секретной информации
Механизм получения и продажи сведений с ограниченным доступом наладил бывший пограничник
В Хмельницкой области разоблачили и блокировали механизм продажи информации с ограниченным доступом из государственных автоматизированных информационных систем. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник ГПС наладил незаконный механизм получения и сбыта сведений с ограниченным доступом, в частности, относительно въезда-выезда граждан за границу, наличии запрета въезда в Украину для иностранцев и тому подобное.
Правоохранители задержали злоумышленника в Хмельницком после попытки очередной передачи данных.
Задержанному сообщили о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности должностных лиц, причастных к незаконной деятельности.
Ранее в Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украиныразоблачили сотрудника спецподразделения КОРД, занимавшегося сбытом информации с ограниченным доступом из автоматизированных систем таможни ГФС Украины "Инспектор-2006".
Также сообщалось, что в Одессе СБУ открыла центр кибербезопасности.
Ранее СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия
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