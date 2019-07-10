В Хмельницком школьник спас малыша: был дома один и едва не выпал из окна

Увидев в окне 3-го этажа перепуганного ребенка, подросток наладил с ним визуальный контакт и сообщил в полицию

Фото: Нацполиция

В Хмельницком школьник помог предотвратить возможный несчастный случай. Подросток увидел в окне плачущего мальчика и начал его успокаивать. Параллельно он позвонил на линию "102".

"13-летний Александр Гуменюк, ученик СШ № 12 возвращался домой, когда увидел в окне 3-го этажа перепуганного ребенка. Чтобы он не открыл окно, Саша наладил с ней визуальный контакт и, параллельно, сообщил о происшествии патрульным", - сообщают в полиции.

Спустя несколько минут наряд патрульных уже был на месте. Полицейские установили, что, пока ребенок спал, смотревший за ним родственник решил сходить в магазин. А когда вернулся, то четырехлетний мальчик стоял в окне квартиры. К счастью, мужчина успел снять мальчика с подоконника, с ними все хорошо.

На место происшествия патрульные вызвали сотрудников ювенальной превенции, которые сейчас занимаются данным делом.

Напомним, недавно в Хмельницком два ученика одной из школ едва ли не оказались жертвами разбойного нападения. На помощь детям вовремя подоспел учитель физкультуры и задержал злоумышленника.

Ранее в Тернополе патрульный полицейский спас девочку, которая могла выпасть из открытого окна.

Также напомним, недавно во Львове спасли мальчика, которому всего три недели от рождения, а мать оставила его посреди ночи в больнице. Благодаря так называемому "Окну жизни" малыш выжил.

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