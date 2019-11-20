В Хмельницком требуют наказать мужчину, волочившего собаку, привязанную к авто

В результате у животного стесаны до крови лапы, переломаны кости и содрана кожа

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В Хмельницком ветеринары уже третьи сутки борются за жизнь собаки, которую привязанной к машине волочил по трассе ее хозяин. В результате у животного стесаны до крови лапы, переломаны кости и содрана кожа. Судьбой Барсика, так зовут пса, обеспокоены тысячи украинцев. Видео в соцсетях вызвало огромное возмущение.

"Сегодня" навестили четверолапого, разузнали – в каком он состоянии, и накажут ли живодера за издевательство над животным.

Собаку, привязанную к машине, в зеркало своего автомобиля увидел один из водителей. Присмотрелся, и понял – несчастного пса силой волокут по дороге. Тот уже был совершенно обессилен и даже не сопротивлялся. Поэтому мужчина бросился вдогонку, чтобы спасти четверолапого.

Видео, где обессиленный пес лежит на трассе, снял Александр. Он спецназовец, просит не показывать лицо. От увиденного до сих пор в шоке: на его глазах Барсика волокли за машиной со скоростью 60 км\ч.

"Кожа содрана, лапы стесаны. Цепь была не длинная, около полутора метров где-то, то есть водитель мог его даже не видеть за собой, что с собакой". – говорит спецназовец Александр.

Александр остановил водителя и вызвал полицию. Правоохранители записали показания всех очевидцев и виновника, и вернули пса хозяину. И приказали отвезти животное в больницу. А мужчина, по данным волонтеров, на следующий день привез Барсика ... усыпить. Узнав об этом, волонтеры отобрали собаку. Кадры с издевательствами опубликовали в своей группе в соцсети. За считанные часы они разлетелись по всей стране.

На видео узнали начальника Хмельницкого государственного архива. Коллеги мужчины – в шоке. Убеждают – он чуткий и добрый.

"Владимир Григорьевич не способен на такие действия, и мы, весь коллектив, на сегодняшний день шокированы тем, что есть сейчас в интернете", – говорит заместитель директора государственного архива Хмельницкого области Екатерина Бордувалес.

По телефону Владимир Байдич объяснил, почему вывозил пса. Мол, тот дважды кусал старенькую маму, и был агрессивным.

"Я решил вывезти за село. Не мог его положить в багажник, потому что он бросался, я привязал его к бамперу. Цепью оборвал кожу на двух передних ногах, и соответственно, я последние метры его там сунул. Я не знаю, сколько – вот или двести метров, или триста, он часть шел", – объяснил "Сегодня" директор государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич.

Сейчас у Барсика ежедневно – осмотр. Из-за невыносимой боли пес плачет. Ветеринары говорят: кроме переломов, у него содрана кожа.

"Локтевая кость видна. Вот видно локтевую кость, сустав локтевой", – говорит главный врач Хмельницкой районной ветеринарной больницы Кирилл Чумагок.

По факту издевательства над собакой правоохранители открыли уголовное производство. Владимиру Байдичу грозит полгода ареста. Но статью могут переквалифицировать.

"Следователи прорабатывают весь маршрут, по которому двигался автомобиль, с целью выяснить, не происходило ли все это на глазах у детей. Потому что тогда уже идет речь о совсем другой квалификации", – объяснила пресс-секретарь Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега.

Однако зоозащитники не верят, что Владимира Бадича накажут.

"Ни один догхантер, ни один человек, который был замечен в жестокости по отношению к животным, до сих пор не был в нашем городе наказан", – говорит зоозащитница Елена Голубичая.

Поэтому 300 жителей Хмельницкого устроили митинг под областным управлением полиции. Правоохранителям передали и от себя заявление по факту издевательства над животным. Для Барсика уже нашли новую семью. Вызвалась одна из местных жительниц.

"Питаться он будет прекрасно, я думаю. Наш дом привык к собакам, приспособлен к собачкам", – говорит жительница Хмельницкого Наталья Набожная.

Но, по словам ветеринаров, Барсику еще предстоит длительная реабилитация. Впрочем, где-то через месяц пес уже сможет полноценно бегать.

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Не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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