В Хмельницком у дилеров изъяли наркотики на 1,5 миллиона гривен

Товар из Восточной Азии ввозили с помощью международных почтовых сервисов

У жителей Хмельницкого правоохранители изъяли наркотики на полтора миллиона гривен. Товар ввозили из Восточной Азии с помощью международных почтовых сервисов.

В частности, у дельцов нашли три килограмма амфетамина, более полутысячи таблеток экстази, 20 марок ЛСД, а также паспорта на подставных лиц, по которым и получали наркотические посылки. Трех мужчин уже задержали, им грозит до 12 лет за решеткой.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

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Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

А в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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