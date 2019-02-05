В Хмельницком учитель спас пятиклашек от вооруженного грабителя

У грабителя изъяли нож, которым он угрожал детям

Фото: Нацполиция

В Хмельницком учитель спас пятиклашек от вооруженного грабителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ad/2bb/5c59ad2bbeb2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ad/2bb/5c59ad2bbeb2a.jpg 2019-02-05T17:37:00+02:00 Запад У грабителя изъяли нож, которым он угрожал детям

В Хмельницком два ученика одной из школ едва ли не оказались жертвами разбойного нападения. На помощь детям вовремя подоспел учитель физкультуры и задержал злоумышленника.

"Мальчики в возрасте 11 и 12 лет находились на территории школы, когда к ним подбежал незнакомец и, пригрозив ножом, отобрал у обоих мобильные телефоны", – сообщают в полиции.

В это время мимо школы проходил учитель физкультуры, 35-летний местный житель. Став свидетелем преступления, мужчина не растерялся, догнал и задержал преступника, после чего вызвал полицию.

Полицейские установили, что задержанным оказался 28-летний ранее судимый за незаконное завладение транспортными средствами житель Хмельницкого.

У нападающего правоохранители изъяли нож, которым он угрожал детям, и два похищенных у пятиклассников телефоны Lenovo.

Открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины ("Разбой"), санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

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