В Хмельницком учитель спас пятиклашек от вооруженного грабителя
У грабителя изъяли нож, которым он угрожал детям
В Хмельницком два ученика одной из школ едва ли не оказались жертвами разбойного нападения. На помощь детям вовремя подоспел учитель физкультуры и задержал злоумышленника.
"Мальчики в возрасте 11 и 12 лет находились на территории школы, когда к ним подбежал незнакомец и, пригрозив ножом, отобрал у обоих мобильные телефоны", – сообщают в полиции.
В это время мимо школы проходил учитель физкультуры, 35-летний местный житель. Став свидетелем преступления, мужчина не растерялся, догнал и задержал преступника, после чего вызвал полицию.
Полицейские установили, что задержанным оказался 28-летний ранее судимый за незаконное завладение транспортными средствами житель Хмельницкого.
У нападающего правоохранители изъяли нож, которым он угрожал детям, и два похищенных у пятиклассников телефоны Lenovo.
Открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины ("Разбой"), санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет. Сейчас злоумышленник находится под стражей.
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