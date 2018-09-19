В Хмельницком в школе вспыхнул пожар: из здания эвакуировали около 500 человек

Столб густого дыма можно было увидеть за несколько километров

В Хмельницком утром в здании одной из школ произошел пожар. Огонь вспыхнул в подсобном помещении спортзала на четвертом этаже. Спасателей вызвал школьный охранник.

Прибывшие на место спасатели тушили пламя почти час. Для этого были задействованы 10 спецмашин и 50 бойцов ГСЧС. Огонь уничтожил 35 квадратных метров площади. Из здания школы эвакуировали около 500 учеников и учителей: никто из них не пострадал.

На данный момент причины возгорания еще выясняются, а обучение в школе должны восстановить завтра.

Напомним, не так давно во Львове в помещении одного из дошкольных учебных заведений произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже. До приезда спасателей работники сада эвакуировали из здания сорок детей.

А в Черновцах на Калиновском рынке произошел мощный пожар. С огнем боролись почти шесть часов. На ликвидации пламени работали 66 пожарных и было задействовано более 20 машин. Тушение пожара осложняли большое количество синтетических изделий и ветреная погода.