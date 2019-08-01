Все три машины немецкого производства были припаркованы вдоль дороги

В Хмельницком "ВАЗ" столкнулся с тремя автомобилями: пострадала женщина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/11.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/11.jpg 2019-08-01T13:47:28+03:00 Запад Все три машины немецкого производства были припаркованы вдоль дороги

В Хмельницком 49-летний житель Полонского района, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2107", допустил столкновение с тремя автомобилями – Volkswagen Tiguan, Opel Vivaro и Volkswagen Amarok – припаркованными вдоль проезжей части дороги.

В результате ДТП 48-летняя жительница Полонного, пассажирка автомобиля "ВАЗ 2107", получила телесные повреждения в виде перелома правой плечевой кости и ушиба мягких тканей нижних конечностей. Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение Хмельницкой областной клинической больницы.

По данному факту открыто досудебное расследование (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Сейчас следователи выясняют причины ДТП.

Напомним, на днях в Свалявском районе Закарпатья произошло ДТП с тремя погибшими. На трассе столкнулись два автомобиля: грузовик DAF и автомобиль марки Volkswagen Tiguan.

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Напомним, недавно селе Ступки Тернопольского района не разминулись Skoda Octavia и Volkswagen Passat. От сильного удара автомобили развернуло несколько раз. Есть погибшие.

Ранее на Закарпатье грузовой автомобиль упал в реку. Авария произошла ночью в лесной местности в Межгорском районе.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

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