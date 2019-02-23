В Хмельницком мужчина и женщина избили продавца и ограбили магазин
Злоумышленников подозревают в серии других преступлений, им грозит до десяти лет заключения
Правоохранители в Хмельницкой области задержали двух злоумышленников по подозрению в разбойном нападении на магазин и нескольких краж в областном центре, сообщают в Нацполиции.
В одном из магазинов Хмельницкого злоумышленники нанесли несколько ударов по голове 57-летней продавщицы стеклянной бутылкой,, после этого они похитили из кассы тысячу гривен и скрылись с места преступления.
"Проанализировав видео с камер наблюдения, работники полиции оперативно вычислили и задержали злоумышленников. Ими оказались 32-летний житель Чернигова и его 24-летняя подруга с Сокирян Черновицкой области. Мужчина – вор со стажем. Он уже около 8 раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", – говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что злоумышленники после приезда в город поселились в одном из отелей. В тот же день были совершены еще две кражи мобильных телефонов. Устройства сразу же сдали в ломбард, а деньги потратили на проживание и развлечения.
Уже открыто уголовное производство по статьях "кража" и "разбой" Уголовного кодекса Украины. За содеянное виновникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в столице разоблачили трех мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой.
Также мы писали, что в Мелитополе произошло разбойное нападение на мужчину – двое грабителей, угрожая ножом, отобрали деньги у 29-летнего местного жителя. По факту разбоя открыто уголовное производство.
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