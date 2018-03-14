В Хмельницком задержали торговца оружием из зоны АТО

Сегодня, 16:11

Вместе с пистолетами и патронами оперативники изъяли полкило марихуаны

В Хмельницком задержан торговец оружием, которое незаконно поступало из района проведения антитеррористической операции.

"Житель областного центра скупал оружие для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. По месту жительства своих родственников делец также оборудовал мастерскую по переработке пневматического оружия в боевое", – сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц Хмельницкого при попытке сбыта карабина и патронов к нему. Во время обысков в "цеху" задержанного, были изъяты 50 пистолетов различных модификаций, патроны различного калибра, а также около 400 граммов прекурсоров и почти полкилограмма марихуаны.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомнимв Волынской области у бойца изъяли оружие и боеприпасы.

Ранее на Донбассе СБУ обнаружила в заброшенном доме большой тайник с боеприпасами. 

Также мы писали, что полиция Киева задержала автомобиль со взрывчаткой. Позже полицейские заявили, что обнаруженную взрывчатку собирались использовать для терактов в столице, которые могли привести  к десяткам жертв.
оружие, боеприпасы, патроны, из зоны АТО

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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