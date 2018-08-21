В Хмельницком женщина отдала четырехмесячную дочь незнакомцу

Работники Каменец-Подольского отдела полиции за несколько часов разыскали молодую женщину, которая поздно вечером, 20 августа, отдала свою четырехмесячную дочь незнакомому мужчине на улице.

Незнакомец оказался добропорядочным гражданином и сразу сообщил о странном поведении женщины работникам полиции, подробно ее описал.

"Полицейские вызвали скорую, которая забрала младенца в больницу, а сами всю ночь разыскивали пропавшую мать. Женщину нашли только под утро. Безответственной мамой оказалась 27-летняя жительница одного из сел Каменец-Подольского района, которая приехала в райцентр в гости к отцу младенца. После хорошего застолья с друзьями она даже не помнила, где дела дочь", – сообщают в полиции.

Все это время женщина думала, что ребенок остался со своим отцом, который живет в Каменце – Подольском. В то же время отец младенца считал, что его сожительница забрала ребенка с собой в деревню.

Кстати, всего у женщины на воспитании четверо детей. Старшему ребенку – 12 лет.

Сейчас сотрудники полиции составили на женщину административный протокол "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". Теперь ей придется платить штраф. Кроме того, правоохранители проинформировали о ситуации соответствующие органы опеки и попечительства.

Напомним, недавно мы писали, что В Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который за 100 тыс. гривен пытался продать своего трехмесячного сына.

Ранее сообщалось, что количество выявленных уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми в течение шести месяцев 2018 года выросло на 29 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 186 случаев против 144.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует обратиться в Министерство социальной политики из-за роста количества случаев торговли детьми в Украине.