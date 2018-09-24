В Хмельницком зоопарке родились четверо львят. Это уже третий выводок у пары взрослых львов Тиары и Амура.

Родители прячут своих чад в зимнем вольере и посторонних к ним не подпускают. Львятам уже сделали прививки и даже паспорта международного образца. У мамы-львицы в зоопарке особый рацион: она есть больше говядины и телятины. Сотрудники зоопарка делают все для того, чтобы малыши росли здоровыми.

Посмотреть на новорожденных хищников в зоопарк приезжают туристы со всей Украины, но сфотографироваться и поиграть со львятами желающие смогут только через неделю. Сейчас показывать их еще рано.

Не так давно в зоопарке HomeZoo, расположенном в городе Васильевка Запорожской области, родились четыре берберийских львенка.

Кроме того, львиный прайд Бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами.

Ранее мы писали о том, как двух львов застукали в объятиях на глазах у самки. Фотограф запечатлел эту необычную ситуацию на фото.