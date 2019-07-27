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В Хмельницкой области 20-летняя девушка избила и ограбила пенсионера

27 июля, 06:24

Воровка приехала к подруге из Мариуполя

В Шепетовке задержали 20-летнюю девушку, которая, нанеся телесные повреждения пенсионеру, похитила из его квартиры бытовую технику.

Так, на днях в полицию поступило сообщение о том, что девушка, ранее  знакомая с пенсионером,  совершила разбойное нападение. Находясь в квартире потерпевшего, злоумышленница ударила его банкой по голове и похитил плазменный телевизор и TV-тюнер.

Получив сообщение, правоохранители оперативно установили и задержали разбойницу. Ею оказалась 20-летняя ранее судимая жительница Мариуполя. В Шепетовку она приехала к подруге. Также полицейские выяснили, что похищенные вещи разбойница сдала в ломбард.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в Ровенской области задержали грабителей-иностранцев.

Напомним, недавно во Львове правоохранители задержали серийного грабителя. 21-летний юноша грабил людей в отделениях банков.

Ранее сообщалось, что во Львове пока хозяева спали, грабитель принимал душ в их квартире. Мужчина влез через окно в квартиру на первом этаже, выгреб все продукты из холодильника и одежду из шкафа, сложил награбленное и пошел мыться.

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Тег ломбард, Хмельницкий, воровка, Разбойное нападение

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