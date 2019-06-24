В Хмельницкой области бывший военнослужащий продавал боеприпасы

Копам удалось задержать и сообщника мужчины

Фото: ГУНП в Хмельницкой области.









В Хмельницкой области полицейские задержали бывшего военнослужащего и его сообщника, которые продавали боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, несколько недель назад копы узнали, что житель Волочисского района, ранее служивший в зоне АТО, ищет покупателя на гранату. Чтобы мужчине не удалось продать боеприпас, копы провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Также у мужчины был сообщник – его задержали.

Во время обысков в домах мужчин копы нашли еще один корпус гранаты Ф-1, четыре десятка патронов различного калибра. А на приусадебном участке сообщника обнаружили 327 кустов растений, похожих на коноплю.

Сейчас мужчину, который пытался продать гранату, задержали и ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", – рассказали в полиции.

Что касается его подельника, то сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств), ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, не так давно в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

Также мы писали о том, как в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ".

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