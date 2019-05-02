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В Хмельницкой области горел пассажирский поезд

2 мая, 11:03

Возгорание произошло в моторном отсеке локомотива

Фото: ГСЧС

В Хмельницкой области горел локомотив поезда сообщением "Черновцы – Киев". Пожар начался 2 мая в 00:10 на отрезке пути 232 км, возле города Каменец-Подольский.

"К месту происшествия немедленно выехали спасатели. По прибытию на место пожара они установили, что горит моторный отсек локомотива на площади 15 квадратных метров. 16 вагонов с пассажирами отцепил машинист, который и сообщил о пожаре", – сообщают в ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 00:33. Причина пожара устанавливается. Несчастных случаев не было.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье горел поезд – пламя охватило вагон машиниста. Пассажиров успели эвакуировать, никто из людей не пострадал.

Также сообщалось, на Буковине загорелся пассажирский поезд.

Кроме этого, на Закарпатье горел поезд с пассажирами. В момент возгорания в пригородной электричке находилось более 80 человек. В итоге 65 человек самостоятельно покинули поезд, а еще 15 были эвакуированы.

А недавно мы писали, что поезд вспыхнул в Ровенской области:


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Тег пожар, поезд, спасатели, Хмельницкий

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