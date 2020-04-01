В Хмельницкой области "гроб на колесиках" напугал местных жителей

Акцию пришлось прервать после того, как неизвестные напали на машину

В городе Староконстантинов Хмельницкой области неизвестные разбили машину, на которой двое местных жителей возили гроб с призывом соблюдать карантин.

Об этом сообщает местное издание УНАС.News.

Так, по улицам города в течение нескольких дней на грузовом автомобиле возили гроб с надписью "Подумай", а в громкоговоритель призывали горожан соблюдать правила карантина: "Вы нужны родным, а не ритуальным службам".

Акцию пришлось прервать после того, как неизвестные напали на машину: разбили лобовое стекло, поломали гроб и забрали звуковую аппаратуру.

До этого, по словам организатора акции Игоря Матвиюка, 30 марта автомобиль с гробом заблокировали на выезде из города "люди спортивного телосложения". Они угрожали поджечь машину, а организаторов застрелить, потому что "дети пугаются черного гроба". После вмешательства полиции, машина смогла проехать.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 ч. 1 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным Центра общественного здоровья Украины на 22:00 31 марта, в стране официально подтверждено645 случаев заражения коронавирусной инфекциейCOVID-19. 10 человек выздоровели и еще для 17 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 96 новых случаев.

Как известно, в Украине с 12 марта введен карантин, который продлится минимум до 24 апреля. А с 25 марта объявлена чрезвычайная ситуация. В этих условиях власти призывают украинцев сидеть дома, не выходить на улицу без особой необходимости, держать дистанцию от людей минимум 2 метра. Кроме того, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, устраивать пикники и т. п.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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