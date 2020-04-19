В Хмельницкой области коронавирус выявили у двух монахинь

По состоянию на утро 19 апреля в Хмельницкой области зафиксировано 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Хмельницкого городского совета, среди новых инфицированных двое монахинь из Свято-Преображенского женского монастыря Летичевского района, которых госпитализировали в Хмельницкую городскую инфекционную больницу.

Сейчас состояние здоровья монахинь средней тяжести. В целом с началом эпидемии COVID-19 в Хмельницкой области выздоровели 5 пациентов. Также зафиксировано 2 летальных случая.

Реклама

По состоянию на утро 19 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 5449 случаев COVID-19, из которых 141 летальный, 347 пациентам удалось вылечиться. За прошлые сутки зафиксировано 343 новых случая. Также инфекция подтверждена почти у тысячи медиков. По всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

В тренде Причины пожаров в Житомирской области: Аваков рассказал о версиях следствия

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине резко увеличилось число зараженных. В последние дни в Украине увеличивалось число инфицированных ежедневно на 400-500 человек.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама