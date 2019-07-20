В Хмельницкой области легковушка слетела в кювет: пострадали россиянки

ДТП произошло на трассе "Городок – Гусятин"

Фото: ГУНП в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области водитель легковушки не справился с управлением, и автомобиль слетел в кювет. Пострадали две женщины, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла вчера, 19 июля, на трассе "Городок – Гусятин" в селе Ивахновцы. По предварительной информации, за рулем Nissan Almera находилась 37-летняя водитель. В результате ДТП водитель и ее 35-летняя пассажирка получили травмы. Женщин госпитализировали в травматологическое отделение Чемеровецкой центральной районной больницы.

"Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что следователи выясняют все обстоятельства аварии.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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