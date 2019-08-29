В Хмельницкой области мужчина облил родную дочь кислотой

По словам девушки, отец насиловал ее на протяжение семи лет

/ Фото: Pixabay

В Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, который облил кислотой родную дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП региона.

Инцидент произошел в 5:47 27 августа. Как выяснилось, мужчина позвал девушку на пастбище, связал и облил ее кислотой. Он был в темной одежде и балаклаве, но потерпевшая узнала родного отца. 18-летняя пострадавшая попала в больницу с ожогами лица, груди и левого бедра.

Кроме того, по словам девушки, что в течение последних семи лет отец регулярно вступал с ней в половые сношения. Сейчас эта информация проверяется.

"42-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас следственные действия продолжаются.

Ранее мы сообщали что в Закарпатской области почти год искали мужчину, который облил кислотой жителя Ужгорода.

Кроме того, ранее полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела.

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