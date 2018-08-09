В Хмельницкой области на элитной базе отдыха произошел мощный пожар

Сегодня, 16:53

Несмотря на оперативную реакцию спасателей, огонь уничтожил помещение котельной


В Хмельницкой области на элитной базе отдыха в поселке Большая Слободка поздним вечером вспыхнул пожар в котельной. Несмотря на быстрое прибытие спасателей, дотла выгорели 180 квадратных метров помещения.

До ближайшего корпуса, расположенного в 50 метрах огонь не добрался. Обошлось без пострадавших, возможной причиной пожара называют короткое замыкание. 

Напомним, ранее в центре Харькова на улице Университетской вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. С огнем боролись 116 спасателей и 23 единицы техники – им потребовалось 16 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.

А в Запорожье причиной пожара стал обычный кондиционер, в котором, как предполагают, произошло замыкание электропроводки. Огонь вспыхнул 8 августа в магазине кожи и меха "Кенгуру". 

Также стоит напомнить о том, что в Чернигове во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров. Огонь уничтожил внутреннюю облицовку и электросеть автобуса, а водитель рассказал, что во время движения в моторном отсеке "что-то стрельнуло" и оттуда повалил густой дым.

А в британском графстве Дербишир из-за пожара на одной из местных фабрик образовался огненный торнадо, и пожарные, которые боролись с огнем, сняли на видео это уникальное явление .
пожар, база отдыха, хмельницкая область

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"Сегодня"

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