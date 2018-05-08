В Хмельницкой области на фабрике рухнула стена

Под завалами из кирпичей оказались два автомобиля и оборудование мебельного предприятия

В городе Дунаевцы Хмельницкой области на территории мебельной фабрики рухнула стена. ЧП произошло сегодня, 8 мая, в 12:44. В результате под завалами оказались два легковых автомобиля – Nissan и ВАЗ, стоявшие на стоянке, а также помещение с оборудованием.

"На место происшествия сразу прибыли спасатели и провели разбор обрушившихся конструкций. Осложняла работу пожарных и газовая установка на автомобиле ВАЗ, получившая повреждения во время обрушения", – сообщают в ГСЧС.

В конце концов бойцы ГСЧС ликвидировали неполадки газовой установки и разобрали все завалы. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Напомним, недавно на Волыни, в поселке Любешов, во время ремонтных работ обвалилась стена технического колледжа Луцкого НТУ. Высота рухнувшей стены – почти 12 метров.

Также на Прикарпатье, в здании Коломыйского экономико-правового колледжа Киевского национального торгово-экономического университета обвалилась фасадная стена площадью на площади 80 квадратных метра.

Ранее во Львове произошел обвал опорной балки лестничного марша между 2 и 3 этажами левого крыла СОШ № 44.