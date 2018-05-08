В Хмельницкой области на фабрике рухнула стена

Вчера, 18:17

Под завалами из кирпичей оказались два автомобиля и оборудование мебельного предприятия


На месте происшествия. Фото: ГСЧС

На месте происшествия. Фото: ГСЧС

На месте происшествия. Фото: ГСЧС

На месте происшествия. Фото: ГСЧС

В городе Дунаевцы Хмельницкой области на территории мебельной фабрики рухнула стена. ЧП произошло сегодня, 8 мая, в 12:44. В результате под завалами оказались два легковых автомобиля – Nissan и ВАЗ, стоявшие на стоянке, а также помещение с оборудованием.

"На место происшествия сразу прибыли спасатели и провели разбор обрушившихся конструкций. Осложняла работу пожарных и газовая установка на автомобиле ВАЗ, получившая повреждения во время обрушения", – сообщают в ГСЧС.

В конце концов бойцы ГСЧС ликвидировали неполадки газовой установки и разобрали все завалы. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Напомним, недавно на  Волыни, в поселке Любешов, во время ремонтных работ обвалилась стена технического колледжа Луцкого НТУ. Высота рухнувшей стены – почти 12 метров.

Также на Прикарпатье, в здании Коломыйского экономико-правового колледжа Киевского национального торгово-экономического университета  обвалилась  фасадная  стена площадью на площади 80 квадратных метра.

Ранее во Львове  произошел обвал опорной балки лестничного марша между 2 и 3 этажами левого крыла СОШ № 44.
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"Сегодня"

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