В Хмельницкой области на крупной взятке поймали подполковника ГСЧС

В Хмельницкой области на взятке в размере 1,3 тысяч долларов США разоблачили подполковника ГУ ГСЧС. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"30 августа 2018 военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области и оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Хмельницкой области ДЗЭ ЧП Украины и отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ задокументирован факт получения неправомерной выгоды начальником одного из районных секторов Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Хмельницкой области", – говорится в сообщении

Как выяснилось, 1300 долларов США взятки подполковник получил за содействие гражданину в уклонении от призыва на срочную военную службу. Мужчину задержали во время передачи всей суммы неправомерной выгоды.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщения ему о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", – отметил Лысенко.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.