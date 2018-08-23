В Хмельницкой области на крупной взятке поймали влиятельного чиновника

Сегодня, 18:23

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы

Автор фото: Юрий Кузнецов, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Хмельницкой области за вымогательство взятки в размере почти 33 тысячи долларов США поймали председателя районной госадминистрации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В ходе уголовного производства полицейские установили, что задержанный требовал взятку в размере 32,9 тысячи долларов США. В обмен на эту сумму злоумышленник должен был вынести распоряжение об утверждении технической документации земельных участков для ведения сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

Чиновника задержали при получении очередной части неправомерной выгоды – 15 700 долларов США. На данный момент главе райгосадминистрации инкриминируют совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.

 
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