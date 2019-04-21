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В Хмельницкой области на трех избирательных участках не хватает урн

Сегодня, 09:45

Одну из урн не поставили из-за того, что не было чем ее опломбировать

Фото: Сегодня

В Хмельницкой области зафиксировали три случая нехватки избирательных урн на участках для голосования во втором туре президентских выборов. Об этом сообщили представители гражданской сети "Опора".

"На трех избирательных участках Хмельницкой области избиратели будут голосовать с одной стационарной избирательной урной, еще на одном участке наблюдатель Опоры добился установления второй урны", – говорится в сообщении.

По одной стационарной урне для голосования зафиксировано на участках №680760, в с. Тымкив Новоушицкого района (ТИО №193), №680307 в с. Слободка-Шелеховская Деражнянского района (ТИО №191) и №681278 в с. Виноградовка Ярмолинецкого района (ТИО №192). В частности, члены избирательной комиссии в Виноградовке объяснили, что вторую урну не поставили, так как не имели чем ее опломбировать.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Кроме того, в Яготине Киевской области в 98-м избирательно округе наблюдателя ГО "Опора" не пустили на избирательный участок №321048, поэтому он не смог наблюдать за утренним заседанием участковой избирательной комиссии.

Напомним, полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий. Таким образом, правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег выборы, нарушения, урны, второй тур, хмельницкая область

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Источник:

Интерфакс

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