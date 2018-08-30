В Хмельницкой области на взятке поймали двоих полицейских

Сегодня, 12:20

Правоохранители вымогали деньги у водителя, которого задержали за рулем в нетрезвом состоянии


Фото: Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины

Фото: Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины

В Хмельницкой области на взятке поймали двоих сотрудников патрульной полиции. Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как выяснилось, полицейские задержали мужчину, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. За непривлечение водителя к административной ответственности полицейские вымогали 20 тысяч гривен "откупных". Их задержали сразу после получения первой части взятки – 16 тысяч гривен.

Кроме того, по факту вымогательства неправомерной выгоды открыли уголовное производство. Сейчас фигуранты задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения, полицейским грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
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