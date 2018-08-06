В Хмельницкой области на взятке поймали руководителя одного из вузов

Сегодня, 17:49

За содействие в поступлении абитуриентки на дневную форму обучения педагог требовал девять тысяч гривен

Во время задержания. Фото: Нацполиция
Во время задержания. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области поймали на взятке руководителя одного из высших учебных заведений. За содействие в поступлении абитуриентки на дневную форму обучения по госзаказу, педагог требовал у ее матери 9 тыс. гривен.

"Работника образования задержали сегодня, 6 августа, во время получения неправомерной выгоды сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции вместе со следователями Шепетовского отдела полиции", – сообщают в пресс-службе Нацполиции.

2_193

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.

Педагогу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Черновцах  поймали на взятке в 700 долларов заведующего кафедрой из Черновицкого национального университета

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.

 
взятка, Хмельницкий, задержали, педагог

Вы сейчас просматриваете новость "В Хмельницкой области на взятке поймали руководителя одного из вузов ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Pixabay

Госпогранслужба рассказала о фактах предложения взяток пограничникам

Вчера, 14:09

Гражданин Азербайджана предложил пограничникам 500 гривен, а двое россиян - по 20 долларов США

Происшествия

ssu.gov.ua

В Переяслав-Хмельницком на взятке "погорел" чиновник горсовета

3 Августа, 22:20

За 30 тыс. долларов он обещал оказать содействие в передаче в аренду земельного участка в черте города
Загрузка...

Запад

Во время задержания. Фото: военная прокуратура

В Ровенской области на крупной взятке поймали замначальника Управления Гоструда

3 Августа, 13:14

Женщина требовала с предпринимателя 75 тысяч гривен

Происшествия

На взятке "погорела" инспектор Киевской таможни

31 Июля, 23:57

В настоящее время задержанной готовят сообщение о подозрении
Загрузка...