В Хмельницкой области на взятке поймали руководителя одного из вузов

За содействие в поступлении абитуриентки на дневную форму обучения педагог требовал девять тысяч гривен

В Хмельницкой области поймали на взятке руководителя одного из высших учебных заведений. За содействие в поступлении абитуриентки на дневную форму обучения по госзаказу, педагог требовал у ее матери 9 тыс. гривен.

"Работника образования задержали сегодня, 6 августа, во время получения неправомерной выгоды сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции вместе со следователями Шепетовского отдела полиции", – сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.

Педагогу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Черновцах поймали на взятке в 700 долларов заведующего кафедрой из Черновицкого национального университета

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.