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В Хмельницкой области на взятке поймали заместителя военкома

Сегодня, 11:28

Чиновник обещал мужчине помочь "откосить" от призыва

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Хмельницкой области на взятке поймали заместителя военкома //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f33/6b9/5c9f336b99036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f33/6b9/5c9f336b99036.jpg Запад Чиновник обещал мужчине помочь «откосить» от призыва

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении взятки заместителя военного комиссара одного из райвоенкоматов региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник вымогал от местного жителя 15 тысяч гривен за отсрочку и дальнейшее освобождение от призыва на срочную военную службу. Офицера задержали рядом с военкоматом после получения взятки.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Кроме того, недавно на Закарпатье сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда. Чиновник вымогал десять тысяч гривен от местного жителя.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, чиновник, военкомат, хмельницкая область

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