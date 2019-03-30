В Хмельницкой области на взятке поймали заместителя военкома
Чиновник обещал мужчине помочь "откосить" от призыва
В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении взятки заместителя военного комиссара одного из райвоенкоматов региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник вымогал от местного жителя 15 тысяч гривен за отсрочку и дальнейшее освобождение от призыва на срочную военную службу. Офицера задержали рядом с военкоматом после получения взятки.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.
Кроме того, недавно на Закарпатье сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда. Чиновник вымогал десять тысяч гривен от местного жителя.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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