В Хмельницкой области на железнодорожных путях нашли тело ребенка из Киева

Мальчик возвращался домой с отдыха поездом "Рахов – Киев"

Фото: Укринформ

В селе Волосское Деражнянского района Хмельницкой области сегодня, 25 июля, около 06.00 между железнодорожными путями обнаружили тело подростка.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители уже установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью поездом "Рахов – Киев" возвращался домой с отдыха. Об этом сообщают в полиции.

Сейчас полицейские продолжают работу на месте, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.

Напомним, недавно в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком. Трагедия произошла в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, который находится в 200 метрах от их дома.

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Также мы писали, что в городе Чортков Тернопольской области от удара током погиб 14-летний мальчик. При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки.

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