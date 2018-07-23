В Хмельницкой области перевернулся автомобиль с людьми: пострадали взрослые и ребенок

Травмы получили водитель и трое пассажиров, в том числе и четырехлетний мальчик

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 22 июля, около 18.30, на трассе "Кременец – Белая Церковь" возле поселка Грицев, что в Шепетовском районе.

"37-летний житель поселка Грицев на автомобиле "Ва3 2107", выполняя маневр обгона, допустил боковое столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, который двигался в попутном направлении. После этого автомобиль "ВАЗ" съехал в кювет и перевернулся", – сообщают в полиции.

В результате ДТП водитель автомобиля, который оказался в кювете, получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и ушиба грудной клетки. Также травмы получили трое его пассажиров: у 4-летнего мальчика диагностировали ушиб лобной области головы; у 28-летней женщины – закрытый перелом правой ключицы, а 32-летний мужчина получил ушиб грудного отдела позвоночника.

Всех пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение Шепетовской ЦРБ. Водитель другого автомобиля не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство, максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно в Житомирской области на трассе "Киев – Чоп" столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

Кроме этого, сегодня около пяти часов утра на 289-м километре автодороги Киев – Одесса, неподалеку от поселка Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.