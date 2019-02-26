В Хмельницкой области полицейские задержали группу вымогателей

Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области полицейские задержали группу вымогателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/509/406/5c750940677e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/509/406/5c750940677e9.jpg 2019-02-26T11:59:00+02:00 Запад Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы

Трое злоумышленников избили и похитили 43-летнего черновчанина, требуя у него 10 000 долларов США. Пострадавшего привезли в Каменец-Подольский, где ему удалось попросить случайных прохожих о помощи. Они и сообщили о происшествии правоохранителям, сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области

Они рассказали, что в центре города неизвестные избили мужчину и принудительно посадили его в автомобиль. Злоумышленников нашли в течении часа. Как выяснили правоохранители, в Черновцах угрожая физической расправой, задержанные требовали и получили 10 000 долларов США у 43-летнего местного жителя. После этого злоумышленники посадили мужчину в его же автомобиль Volkswagen и увезли в Каменец-Подольский Хмельницкой области.

У нарушителей изъяли два пистолета, нож, биту, резиновые палки, балаклавы и денежные средства, которые они получили от потерпевшего.









По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в курортном Бердянске Запорожской области полиция задержала подозреваемых в похищении людей и вымогательстве. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым – семь лет лишения свободы.

Кроме этого, мы сообщали, что недавно в Ровно задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории области с 2011 года.

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