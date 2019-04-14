В Хмельницкой области произошел разбой – полиция задержала подозреваемых
Все члены преступной группы – жители столицы
Правоохранители Хмельницкой области задержали группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом пишет пресс-служба Нацполиции области.
Разбой группа совершила еще в 2015 году, но долгое время он оставался нераскрытым. Все задержанные – жители Киева в возрасте 45-49 лет. Один из них – столичный криминальный авторитет.
В 2015 году в Славуте мужчины, представившись работниками полиции, вывезли местного предпринимателя с рынка на территорию заброшенного животноводческого комплекса и отобрали 120 000 гривен, 5000 долларов США и золотые изделия, применив физическое насилие и угрожая ему оружием.
Сейчас копы проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям не только в Хмельницкой области, но и в других регионах страны.
Полицейские жилища и автомобили подозреваемых и изъяли устройства для отстрела резиновых пуль, охотничьи ружья, карабины, патроны к ним, ножи, десятки номерных знаков и регистрационных документов на автомобили, бронированный автомобиль элитного класса, который использовался во время совершения разбоя, и несколько мобильных телефонов с различными номерами и долговые расписки граждан.
Все следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Подозреваемым грозит лишения свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас члены преступной группы находятся под стражей.
В Одесской областиграбители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.
Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.
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