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В Хмельницкой области автобус столкнулся с легковушками: фото и видео с места происшествия

26 ноября, 09:25

В момент дорожной аварии в автобусе находились 50 человек

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области столкнулись рейсовый автобус и две легковушки. В результате тройного ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как рассказали в источнике, инцидент случился вблизи села Вербка Летичевского района.

По предварительным данным, на трассе автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с Mercedes-Benz и рейсовым автобусом, который двигался по маршруту "Познань – Скадовск".

В результате дорожной аварии травмы получил водитель автобуса и пассажирка Volkswagen. Медики оказали им помощь.

Также известно, что на тот момент в автобусе находилось 50 пассажиров, однако за медицинской помощью никто не обращался.

Сейчас полиция выясняет все детали инцидента.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

Кроме того, мы рассказывали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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ДТП столкновение хмельницкая область

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