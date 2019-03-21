В Хмельницкой области распылили газ в школе: четверо детей в больнице
Полиция разыскивает неизвестного, который применил перцовый баллончик на одном из этажей учебного заведения
Правоохранительные органы Хмельницкой области расследуют инцидент произошедший 21 марта в одной из школ города Нетишин, на третьем этаже которой распылили перцовый газ, заявили в пресс-службе Нацполиции.
Сообщении о происшествии поступило в 14.47. В результате случившегося несколько учеников пришлось госпитализировать.
"Всех детей эвакуировали. Четверо из них обратились в местную больницу с раздражением верхних дыхательных путей", – отмечено в сообщении.
По факту произошедшего в Единый реестр досудебных расследований внесли запись по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
На данный момент полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Напомним, на прошлой неделе аналогичный инцидент произошел в Николаевской области, где старшеклассник распылил перцовый газ из баллончика в школе села Первомайское.
Кроме того, сообщалось о таком же происшествии в школе № 122 городе Днепр, когда в учебном заведении находились 31 работник и 329 учеников.
Мы также писали, что в этом месяце неизвестный распылил газовый баллончик на территории школы №30 в Чернигове.
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