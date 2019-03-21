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В Хмельницкой области распылили газ в школе: четверо детей в больнице

Сегодня, 19:42

Полиция разыскивает неизвестного, который применил перцовый баллончик на одном из этажей учебного заведения

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Хмельницкой области распылили газ в школе: четверо детей в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg Запад Полиция разыскивает неизвестного, который применил перцовый баллончик на одном из этажей учебного заведения

Правоохранительные органы Хмельницкой области расследуют инцидент произошедший 21 марта в одной из школ города Нетишин, на третьем этаже которой распылили перцовый газ, заявили в пресс-службе Нацполиции.

Сообщении о происшествии поступило в 14.47. В результате случившегося несколько учеников пришлось госпитализировать.

"Всех детей эвакуировали. Четверо из них обратились в местную больницу с раздражением верхних дыхательных путей", – отмечено в сообщении.

По факту произошедшего в Единый реестр досудебных расследований внесли запись по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

На данный момент полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, на прошлой неделе аналогичный инцидент произошел в Николаевской области, где старшеклассник распылил перцовый газ из баллончика в школе села Первомайское.

Кроме того, сообщалось о таком же происшествии в школе № 122 городе Днепр, когда в учебном заведении находились 31 работник и 329 учеников.

Мы также писали, что в этом месяце неизвестный распылил газовый баллончик на территории школы №30 в Чернигове.

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Тег школа, школьник, ученики, хмельницкая область, газовый баллончик, Нетишин

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