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В Хмельницкой области СБУ разоблачила банду вымогателей

Сегодня, 09:07

В состав группы входили ранее судимые преступники и руководитель общественной организации

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Хмельницкой области СБУ разоблачила банду вымогателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c39/855/5cac39855f6b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c39/855/5cac39855f6b4.jpg Запад В состав группы входили ранее судимые преступники и руководитель общественной организации

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали участников группировки, которая вымогала деньги у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в состав банды входили местные жители, в том числе и ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Также в банду входил руководитель одной из районных общественных организаций. Преступники "выбивали" несуществующие долги у местных жителей и угрожали физическим насилием. В частности, рэкетиры вымогали от жителя одного из районов 54 тысячи гривен. Организатора банды задержали на одной из улиц Хмельницкого.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. 

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Тег СБУ, задержание, разоблачение, хмельницкая область, вымогатели

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