В Хмельницкой области сгорело здание, в котором были газовые баллоны

Существовала угроза взрыва

Фото: dsns.gov.ua.

В Хмельницкой области сгорело здание, в котором были газовые баллоны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d24/5ae/5cad245ae2027.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d24/5ae/5cad245ae2027.jpeg 2019-04-10T02:01:00+03:00 Запад Существовала угроза взрыва

В Хмельницкой области сгорело здание, в котором были газовые баллоны. Вследствие этого существовала угроза взрыва. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Хмельницкой области.

Пожар начался накануне утром в селе Дубовка. Свидетели сразу вызвали спасателей. Когда те приехали на место, огонь охватил уже 10 кв.м.

Впоследствии оказалось, что внутри находится 2 газовых баллона, которые в любой момент могут взорваться. Пожарные смогли вовремя вынести из горящего здания баллоны. На то время оставалась угроза опрокидывания огня на соседние здания.

Впоследствии спасатели потушили пожар. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Добавим, что минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также в Черновцах горел ресторан. Причиной пожара стало возгорание летней площадки рядом со зданием.

Ранее мы писали, что в Хмельницком на вещевом рынке вспыхнул пожар. В результате загорелись торговые киоски на площади 80 квадратных метров.

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