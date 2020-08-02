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В Хмельницкой области спасли девушку, которую унесло от берега на надувном матрасе

2 августа, 20:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Она не могла самостоятельно выбраться из воды

Вблизи села Вахновцы Хмельницкой области спасатели пришли на помощь девушке, которую унесло на надувном матрасе.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 2 августа около 15:00 в акватории реки Днестр. 19-летняя девушка на надувном матрасе не смогла самостоятельно добраться до берега и нуждалась в помощи.

Сотрудники водолазно-спасательного отделения на моторной лодке оперативно доставили пострадавшую на берег.

"Служба спасения Хмельницкой области призывает граждан быть крайне осторожными на воде: не заплывать на лодке или надувном матрасе в места с сильным течением, не нырять в воду в незнакомых местах, не злоупотреблять алкоголем и всегда сообщать кого-то о том, что идете в воду", – говорится в сообщении.

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Напомним, что количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Так, по состоянию на 27 июля на водных объектах с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка.

В прошлом году спасатели устраивали рейды по пляжам. О том, как это было, узнавайте из видеосюжета:

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спасатели река девушка спасение Хмельницкая область ГСЧС матрас Днестр
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