В Хмельницкой области спасли девушку, которую унесло от берега на надувном матрасе

Она не могла самостоятельно выбраться из воды

Вблизи села Вахновцы Хмельницкой области спасатели пришли на помощь девушке, которую унесло на надувном матрасе.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел 2 августа около 15:00 в акватории реки Днестр. 19-летняя девушка на надувном матрасе не смогла самостоятельно добраться до берега и нуждалась в помощи.

Сотрудники водолазно-спасательного отделения на моторной лодке оперативно доставили пострадавшую на берег.

"Служба спасения Хмельницкой области призывает граждан быть крайне осторожными на воде: не заплывать на лодке или надувном матрасе в места с сильным течением, не нырять в воду в незнакомых местах, не злоупотреблять алкоголем и всегда сообщать кого-то о том, что идете в воду", – говорится в сообщении.

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Напомним, что количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Так, по состоянию на 27 июля на водных объектах с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка.

В прошлом году спасатели устраивали рейды по пляжам. О том, как это было, узнавайте из видеосюжета:

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