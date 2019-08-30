В Хмельницкой области столкнулись грузовики: водитель попал в реанимацию

Фото: ГУНП в Хмельницкой области

В Хмельницкой области столкнулись два грузовых автомобиля. Один из водителей попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло вчера, 29 августа, около 23:00 на автодороге М-12 в поселке Войтовцы Волочисского района. Как выяснилось, 56-летний житель Белой Церкви, управляя грузовым автомобилем "MAN", не учел дорожную обстановку и столкнулся с полуприцепом грузовика "DAF". Второй автомобиль был припаркован на обочине.

Фото: ГУНП в Хмельницкой области

В результате аварии водитель грузовика "MAN" получил травматический шок и переломы обеих ног. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Волочиской центральной районной больницы.

"Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины ДТП", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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